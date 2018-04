„Überfluss ernstes Problem“

Heute im Auto habe ich ein Lied gehört, das mich schwer beeindruckt hat: „What do I know?“ von Ed Sheeran. Die Zeile, die mir als Inspiration für diese Kolumne dient, lautet „just remember, life is more than fitting in your jeans“. Also: Vergiss nicht, Leben bedeutet mehr, als in deine Jeans zu passen.

Erst heute Morgen hat sich ein lieber Freund bei mir darüber beschwert, dass er trotz meines – gar nicht so liebenswerten – Trainingsplans nicht abnimmt. Meine Eltern haben nach ein paar herrlichen gemeinsamen Feiertagen beschlossen, gleich mit der nächsten Fastenzeit durchzustarten.