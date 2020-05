Trotz schwerer Vorwürfe gegen Heimleiter: „Pflege wurde nicht vernachlässigt“

Erste Hinweise auf die Vorkommnisse, die in dieser Woche an die Öffentlichkeit gedrungen sind, habe der nun beschuldigteHeimleiter Ende Jänner persönlich an sie herangetragen. „Er hat mir bei den Quartalsgesprächen von internen Spannungen berichtet.“ Daraufhin habe die Direktorin Kontakt zu einigen Mitarbeitern aufgenommen. „Es ist unfassbar, wie weit die Angaben auseinanderklaffen“, sagt sie. Während einige den Führungsstil ihres Chefs als „angenehm locker“ bezeichnet hatten, erhoben andere schwere Vorwürfe. Die Rede war von feuchtfröhlichen Partys und teilweise massiver sexueller Belästigung. DerSozialhilfeverband habe den Verdacht, der sich nach einem anonymen Brief erhärtet hat, überprüft und will dienstrechtliche Konsequenzen ziehen.

Der Beschuldigte hat nun einen zweiwöchigen Urlaub angetreten – „unabhängig von den Ermittlungen“, betont Obmann und Bezirkshauptmann Manfred Hageneder. Der 52-Jährige sei sofort vom angeblichen Opfer getrennt worden. Das sei die einzig korrekte Vorgangsweise. Die Staatsanwaltschaft Steyr prüft, ob ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt.