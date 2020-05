Sex und Saufgelage im Seniorenheim

Aus Angst vor dem Chef oder davor, selbst unter Beschuss zu geraten, würden viele Betroffene den Mund halten, behauptet der Pfleger: „Die Wahrheit muss endlich raus – auch, wenn ich mich dabei selbst belaste.“ Im schlimmsten Fall, so sagt er, würden die Ermittlungen im Sand verlaufen und der Heimleiter könnte seine Position wieder einnehmen. „Dann wären wir alle unseren Job los.“

Erfolglos seien bisher Hilferufe in Richtung des Zentralbetriebsrats und der politischen Verantwortungsträger des Landes geblieben. Am Bezirkshauptmann, der von Anfang an Diskretion und lückenlose Aufklärung versprochen hatte, seien Zweifel aufgekommen, deutet der anonyme Pfleger an: „Die Fragestellung der Behörde hat sich in eine Richtung gedreht, die uns als Mittäter hinstellt. Mir ist klar, dass ich auch Fehler gemacht habe, aber ich befürchte, dass sich da jemand abputzen will.“

Der Heimleiter überlegt derweil rechtliche Schritte: „Das lasse ich nicht auf mir sitzen und werde wegen Rufschädigung klagen.“