Traun: Feuer vor Kfz-Betrieb ist gelegt worden

Unbekannte Brandstifter waren in Traun am Gelände einer Kfz-Werkstätte am Werk. Ein Feuer, dass in der Nacht auf Dienstag am Abstellplatz des Betriebs wütete, ist mit größter Wahrscheinlichkeit gelegt worden, fanden Brandsachverständige. Hinter der Tat dürfte ein krimineller Racheakt stecken, weil auch auf das Eingangstor der Werkstätte zwei Mal das Wort „Dieb“ geschrieben worden war.