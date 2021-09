Tourismus in OÖ: "Die Zahlen zeigen in die richtige Richtung“

1.012.885 Millionen Nächtigungen gab es heuer im Juli in Oberösterreich. Für Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) eine gute Zahl, denn immerhin hat man damit 88 Prozent des Vorkrisenniveaus aus dem Jahr 2019 erreicht, wie er am Donnerstag in einer Pressekonferenz kundtat.

Insgesamt wurden in der heurigen Sommersaison in OÖ – von Mai bis Juli – rund 1,96 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Auch für den August ist die Prognose gut. „Insgesamt sollen die Nächtigungszahlen im August sogar zwei Prozent über dem Rekordsommer 2019 liegen“, sagt Achleitner.