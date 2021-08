Tourismus im Juli weiter unter Vorkrisen-Niveau

Die Nächtigungen deutscher Gäste gingen im Vergleich zum Juli 2020 um 6,4 Prozent auf 6,32 Millionen zurück. Dennoch war Deutschland im Juli 2021 weiterhin mit Abstand der stärkste ausländische Herkunftsmarkt, gefolgt von den Niederlanden (1,03 Millionen; -1,4 Prozent) und Tschechien (0,44 Millionen; +27,1 Prozent). Die Zahl der Ankünfte insgesamt stieg um 5,8 Prozent auf 4,21 Millionen, wobei um 10,9 Prozent mehr ausländische Gäste und um 1,0 Prozent weniger inländische Gäste als im Juli 2020 gemeldet wurden.

Nach Regionen betrachtet hat sich der Tourismus sehr unterschiedlich entwickelt. In Niederösterreich lagen die Nächtigungen im Juli um 17,3 Prozent unter dem Wert von Juli 2019, Salzburg lag um 22,6 Prozent unter dem Vorkrisen-Niveau, aber auch in Tirol (-16,7 Prozent), Vorarlberg (-16,4 Prozent) und Oberösterreich (-11,6 Prozent) ist der Einbruch noch im zweistelligen Prozentbereich. Vor allem Wien liegt mit -65,3 Prozent deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Zugewinne in Kärnten, Burgenland und Steiermark

In Kärnten lag die Zahl der Juli-Nächtigungen um 4,0 Prozent unter jener des Juli 2019., während sie im Burgenland (+9,9 Prozent) und in der Steiermark (+4,3 Prozent) über dem Juli-Ergebnis 2019 waren. Der gesamte Rückgang der Nächtigungen von -17,7 Prozent ist auf das Ausbleiben ausländischer Gäste zurückzuführen (-28,6 Prozent), denn die Nächtigungen inländischer Gäste sind in allen Bundesländern - abgesehen von Niederösterreich (-3,3 Prozent) und Wien (-31,5 Prozent) - im Vergleich zu Juli 2019 teils deutlich gestiegen.

Die erste Hälfte der touristischen Sommersaison 2021 (Mai, Juni und Juli) ist nach vorläufigen Zahlen der Statistik Austria mit insgesamt 25,8 Millionen Nächtigungen um 19,5 Prozent besser als jene des Vorjahres ausgefallen. Diese Zunahme ist sowohl auf ein Plus der Zahl von Gästenächtigungen aus dem Ausland (+21,3 Prozent bzw. +2,65 Millionen) als auch aus dem Inland zurückzuführen (+17,0 Prozent bzw. +1,55 Millionen).