Toter in Linzer Liftschacht: Freispruch für Feuerwehrmann

Nach einem tödlichen Sturz eines 93-Jährigen in einen Liftschacht in einem Linzer Hochhaus ist am Montag ein Feuerwehrmann vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung aufgrund von Unterlassung freigesprochen worden. Der 36-Jährige war angeklagt worden, weil die Türe im Jänner 2020 zum Liftschacht nicht verschlossen war.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, bestätigte ein Sprecher des Bezirksgerichts einen Bericht im ORF OÖ am Dienstag.