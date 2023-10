Drei Hunde an tödlicher Attacke in Oberösterreich beteiligt

Plötzlich losgerissen

Die Hunde sollen sich während des Spaziergangs plötzlich in unterschiedliche Richtungen bewegt und die Hundehalterin niedergerissen haben. Als sie wieder aufsehen konnte, wären die Hunde bereits über die Joggerin Herta (60) aus dem Ort Sebern hergefallen.

Die Frau sei am Blutverlust verstorben, sämtliche Körperteile seien bis zur Unkenntlichkeit zerbissen worden. Selbst Nachbar Florian, der die Frau als erster gefunden hat, war nicht in der Lage, die Frau zu erkennen - die Bilder wird er nie wieder vergessen können. Identifiziert wurde die Frau später anhand ihrer Kleidung und an Fingerabdrücken.