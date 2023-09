Neuer Bürgermeister in St. Georgen im Attergau

Im März gab Aigner dann überraschend seinen Rückzug per 1. Juni bekannt.

Die Familie besitzt ein Schloss

Sein Nachfolger ist 37 Jahre und mit Politik - zumindest verwandtschaftlich - vertraut: Sein Großvater war in den 1980er Jahren ÖVP-Landesrat in Salzburg, in oberösterreichischen St. Georgen im Attergau besitzt die Familie Schloss Kogl.

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ebenfalls ÖVP) gratulierte noch am Sonntag. Mayr-Melnhof habe in den vergangenen Wochen bereits bewiesen, dass er "Politik nah am Bürger macht und die Anliegen der Menschen in den Mittelpunkt stellt", kommentierte Stelzer. Intensiver Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern bei Hausbesuchen und persönlichen Gesprächen sei "mit Sicherheit ein Erfolgsgeheimnis" gewesen.