Der Linzer Südbahnhofmarkt ist der größte Grünmarkt in Oberösterreich. Die 28 fixen Marktkioske sind die ganze Woche geöffnet. Jeden Dienstag, Freitag und Samstag finden große Bauernmärkte statt, die mit regionalem und saisonalem Angebot locken. Jetzt gibt es einige Neuerungen.

In die Koje 11 zieht das junge Paar Melanie und Phillip Gegenleitner aus Waldneukirchen, die Produkte des eigenen Bauernhofs verkaufen. Den haben sie erst im Vorjahr von den Großeltern übernommen. Obst und Gemüse in Bioqualität aus eigenem Anbau, Bio-Eier, Fleischprodukte und auch Säfte und Süßmost aus Eigenproduktion stehen bei ihnen in der Theke. Für die Zukunft ist noch eine Nähstube geplant.