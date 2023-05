Streit unter Asylwerbern eskalierte: Messerattacke

Dabei erlitt der 19-Jährige eine Schnittwunde am linken Unterarm. Der Verletzte konnte schließlich den 26-Jährigen entwaffnen. Dieser wurde anschließend von den Polizisten festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete seine Einlieferung in die Justizanstalt an. Der 19-jährige Syrer wurde in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.