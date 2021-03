Camping-Streit im Stodertal: „Die Alarmglocken schellen“

Camping liegt voll im Trend. Bereits jetzt sind Campingplätze für den Sommer fast ausgebucht. Auch die Gemeinde Hinterstoder will auf diesen Zug aufspringen. Jedoch stemmen sich Einwohner dagegen. Am Freitag meldete sich Bürgermeister Helmut Wallner (ÖVP).

2019 wurde von der Tochterfirma der Gemeinde ein 22.000 Quadratmeter großes Areal verkauft. 3.000 Quadratmeter davon dürfen verbaut werden. Auf diesen hätte der Projektbetreiber Platz, ein Camping-Ressort zu errichten. 24 Zeltplätze, 85 Stellplätze, vier Campingfässer, zehn Suiten und zwei Chalets sind laut dessen Internetseite geplant. Alles mit „Premium“ betitelt.

Offener Diskurs

Das stößt Kritikern sauer auf: Durch einen „Luxus Camping Platz“ würde stark in die noch unberührte Natur eingegriffen werden. Die Online-Petition „Rettet das hintere Stodertal“ verzeichnet über 7.250 Unterstützer. Auch ein Bürgerinitiativen-Antrag wurde gestartet. Mit 130 Unterstützungserklärungen muss dieser im Gemeinderat behandelt werden.

Wallner kündigte an, in einen offenen Diskurs starten zu wollen, will zuvor jedoch Wind aus den Segeln nehmen. Es solle kein Luxusprojekt werden, sondern viel mehr ein Projekt, das sanften Tourismus unterstütze. Denn bei ihm „schellen die Alarmglocken“. Nimmt doch die Einwohnerzahl ab. „Wir sind am Talschluss. Wir haben keine Industrie und kein Gewerbegebiet. Deshalb ist Tourismus so wichtig.“