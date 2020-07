Camping: Freiheit und Abstand garantiert

Betrachtet man die Zahlen der letzten Jahre, zeigt sich, dass Camping in Österreich immer beliebter wird: 2019 wurde auf den offiziellen Plätzen laut Statistik Austria 7.141.286 Mal genächtigt, 2017 waren es noch 6.408.324 Nächtigungen. „Auch bei den Zulassungen der Wohnmobile und Campingfahrzeuge hatten wir jedes Jahr ein Plus. Der Bestand steigt“, erklärt Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC).

Obwohl man an die Zahlen des Vorjahres nur schwer herankommen wird – die ganze Vorsaison von Ostern bis Ende Mai sei weggebrochen und ob die Gäste aus dem Ausland heuer kommen würden, ist fraglich – sei laut Mehlmauer ein Boom spürbar. „Unsere Mitgliederzahlen sind im Juni exorbitant nach oben gegangen, die Anfragen gestiegen. In der Branche hört man, dass eine enorme Nachfrage an gebrauchten Fahrzeugen besteht. Wer jetzt eines verkaufen will, bekommt es schnell los.“ Das Campingerlebnis bietet laut dem Fachmann einen klaren Vorzug in Zeiten von Corona: Man kann Reisen und hat dennoch sein eigenes Reich. „Camper können relativ gut das Social Distancing einhalten, wenn sie den Kontakt zu anderen Urlaubern meiden möchten“, führt er aus.