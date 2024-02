Streit um Geld: Schreckschusswaffe in Oberösterreich gezückt

Ein 18-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in Brunnenthal (Bezirk Schärding) einen 16-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Der Aktion war ein Streit um Geldschulden vorausgegangen. Im Laufe der Auseinandersetzung nahm der Ältere offenbar eine täuschend echt aussehende Pistole aus seinem Pullover, spannte den Hahn und machte Zielübungen. Außerdem zeigte der Mann seinem Opfer eine Machete, welche er am Hosenbund aufbewahrte, berichtete die Polizei.