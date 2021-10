Stichwahl in OÖ zeigte: Ortschef und Partei sind zwei Paar Schuhe

Es ist eine bedeutende politische Funktion auf lokaler Ebene: das Bürgermeisteramt. Anders als in Wien, NÖ oder der Steiermark wird der Bürgermeister in OÖ direkt gewählt. Dass bei der Wahl nicht unbedingt die Farbe der Partei im Vordergrund steht, sondern die Persönlichkeit, zeigte die Stichwahl am Sonntag, bei der 72 der 438 Gemeinden nochmals wählen mussten.

Insgesamt haben bei den Wahlen 52 Lokalpolitiker den Bürgermeistersessel erobert, obwohl ihre Partei im Gemeinderat keine Mehrheit hat.

Besonders stolz ist die ÖVP darauf, Traun, Mattighofen, Gosau und St. Georgen an der Gusen gedreht zu haben. Statt rot ist das Stadtoberhaupt nun schwarz. Im Gemeinderat, der am 26. September gewählt wurde, ist das jedoch nicht der Fall. Überall, bis auf Gosau, dominiert die SPÖ. Wenn auch nur knapp. In Mattighofen trennen ÖVP und SPÖ nicht einmal ein Prozent. Zumindest hat die ab sofort jüngste oö. Bürgermeisterin, Nicole Grasl-Zehetner (ÖVP) in Hofkirchen im Traunkreis, Rückendeckung: Mehr als 50 Prozent wählten in dem Ort vor zwei Wochen ihre Partei.