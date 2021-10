Bürgermeister-Stichwahl in OÖ: Wer wird der Chef?

Erster grüner Bürgermeister möglich

Bangen muss auch der – aller Voraussicht nach scheidende – FPÖ-Landesrat Wolfgang Klinger. Er bekleidete in Gaspoltshofen das Amt des Ortschefs. Anders als 2015 hat Klinger diesmal die Direktwahl in der ersten Runde aber verpasst, er blieb mit 49,67 Prozent ganz knapp unter der 50-Prozent-Marke und vor seinem Herausforderer Johannes Höftberger (ÖVP).

Insgesamt gehören die meisten Kandidaten, die sich noch einmal der Wahl stellen, der ÖVP, FPÖ, SPÖ oder Bürgerlisten an. Aber auch die Grünen haben zwei am Start: In Attersee geht Rudolf Hemetsberger mit 34,90 Prozent als Stimmenstärkerer gegen Philip Weissenbrunner (ÖVP) ins Stechen. Als zweiter Grüner geht in Arbing Roland Vuketich gegen Favoritin Hermine Leitner (ÖVP) in die Stichwahl.

Es könnte also auch der erste grüne Bürgermeister ins Haus stehen.