Vergleichsweise stabil sind die Verhältnisse in der Landeshauptstadt Linz, wo gleich elf Gegenkandidaten eifrig, aber vergebens am Sessel von Bürgermeister Klaus Luger sägten. Der Sozialdemokrat gewann klar mit 43,7 %. Kontrahent im Stechen ist trotz Verlusten Bernhard Baier (ÖVP/16,4 %).

Attersee

Nach dem Rückzug von Bürgermeister Walter Kastinger (SPÖ) kurz vor der Wahl wurden in der Salzkammergutgemeinde Attersee (Vöcklabruck) die Gewichte komplett neu verteilt. Sein designierter Nachfolger Erwin Emhofer (16,5 %) fiel durch, der Grüne Rudolf Hemetsberger (34,9 %) und Philipp Weissenbrunner (ÖVP/31,2 %) stehen im Finale.

Feldkirchen/D.

In Feldkirchen an der Donau (Urfahr-Umgebung) folgte im Jänner auf Bürgermeister Franz Allerstorfer (SPÖ) Sohn David, der Vaters satte Mehrheit aber nicht verteidigen konnte (42,4 %). Die einstige Miss Austria und TV-Moderatorin Sabine Lindorfer in Diensten der ÖVP legte kräftig zu (37 %) und möchte First Lady werden.

Freistadt

Die jüngsten Turbulenzen innerhalb der ÖVP Freistadt wirken nach. Stadtrat Dietmar Weinziger schmiss im Juni hin und kandidierte auf der SPÖ-Liste. Bürgermeisterin Elisabeth Teufer fuhr ein herbes Minus ein, kam nur auf 36,3 % und muss sich gegen Christian Gratzl (SPÖ/32,7 %) behaupten.

Gallneukirchen

Nur kurz konnte sich in Gallneukirchen (Urfahr-Umgebung) Bürgermeister Helmut Hattmansdorfer (ÖVP) über den fliegenden Seitenwechsel von FPÖ-Chef Josef Mitterhuber freuen. Er verlor dennoch deutlich (38,1 %) und muss gegen Josef Wall-Strasser (SPÖ/46,3 %) um das Amt bangen.

Gaspoltshofen

Erst aus der Landesregierung geflogen und jetzt auch noch die kommunale Demütigung – schlechte Zeiten für FPÖ-Mann Wolfgang Klinger. Seit 2003 Bürgermeister von Gaspoltshofen (Grieskirchen), wurde er in der Folge zweimal im ersten Wahlgang bestätigt. Dieses Mal büßte er ein Viertel der Stimmen ein, kam auf nur 49,7 % Prozent und muss gegen Johannes Höftberger (ÖVP/34,1 %) antreten.

Gosau

Am Fuße des Dachsteins ist eine politische Lawine abgegangen: Das seit eh und je rote Gosau (Gmunden) ist fortan mehrheitlich schwarz. Jetzt geht es darum, ob die ÖVP in der 1.800-Einwohner-Gemeinde auch den Bürgermeistersessel erobern kann. Markus Schmaranzer (38,1 %) geht mit einigem Vorsprung in das Match gegen SPÖ-Amtsinhaber Friedrich Posch (29,5 %).

Grieskirchen

ÖVP-Bürgermeisterin Maria Pachner, vor sechs Jahren in der Bezirksstadt Grieskirchen noch auf Anhieb Wahlgewinnerin, schaffte das diesmal mit 48,9 % knapp nicht und muss gegen Franz Pointinger (FPÖ/19,8 %) in die zweite Runde.