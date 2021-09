Linz und Steyr bleiben rote Hochburgen

Der rote Linzer Bürgermeister Klaus Luger legte am Sonntag viele Schritte zurück: Am Morgen beim Trainieren für den Linz-Marathon, am Vormittag beim Gang zum Wahllokal und am Nachmittag in seinem Büro, wo er beim Warten das ein oder andere Mal im Kreis lief.

Am Abend ist die Anspannung dann vorbei. Sein Ergebnis und auch das seiner Partei ist „unheimlich erfreulich“, wie er selbst sagt.

Anders als in Wien, NÖ und der Steiermark, werden die Bürgermeister in OÖ direkt vom Volk gewählt. Die Farbe der stärksten Partei im Gemeinderat und des Bürgermeisters müssen damit nicht zwingend ident sein. Wobei dies im Fall von Linz und Steyr dennoch so ist.