Steyr: Zwei Arbeiter wurden bei Felssturz getötet

Zwei Personen sind am Mittwoch in Steyr bei einem Felssturz getötet worden. Die Männer arbeiteten laut Medienberichten in steilem Gelände im Stadtteil Christkindl, als sie von Felsen getroffen und verschüttet wurden. Laut Oberösterreichischen Nachrichten werden seit zwei Wochen Sicherheitsarbeiten an der Unfallstelle durchgeführt.