Spritztour im fremden Auto, bis alle Warnlampen leuchteten

Zwei 16-Jährige im Mühlviertel glühten mit einem entwendeten Auto durch die Gegend, bis alle Warnleuchten im Cockpit blinkten. Den verschmutzten und beschädigten Wagen stellen sie dann wieder ab. Die Polizei forschte das Duo nun aus.

Am 4. Februar entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr in Schwertberg im Bezirk Perg einen unversperrten Pkw. Am nächsten Tag, gegen 6 Uhr Früh, konnte der Pkw von der Polizei Perg am Ort des Diebstahles wieder aufgefunden werden. Dabei stellte sich heraus, dass neben 200 gefahrenen Kilometern, das Fahrzeug stark verschmutzt war und sämtliche Kontrolllampen aufleuchteten. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Zusätzlich war noch eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen worden.

Minderjährige mit dabei

Nach recht umfangreichen Erhebungen konnten schließlich zwei 16-Jährige aus dem Bezirk Perg ausfindig gemacht werden, die den Wagen für die Spritztour „ausgeliehen“ hatten. Beim Fahren hatten sich die beiden Burschen, von denen keiner eine Lenkerberechtigung besaß, abgewechselt. Und weil es gar so lustig war, hatte das Duo auch noch drei Minderjährige zur nicht ungefährlichen Spritztour im Fond des Wagens eingeladen.

Die illegale Tour führte in den Mühlviertler Ort Katsdorf und durch die umliegenden Gemeinden. Die Beteiligten wurden jedenfalls bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.