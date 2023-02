Soldat in OÖ stach Kamerad mit Regenschirm ins Gesicht

Zu einem brutalen Vorfall soll es in einem Lokal in Enns in der Nacht auf Freitag gekommen sein. Wie das Bundesheer auf KURIER-Anfrage bestätigte, feierte eine Gruppe Soldaten außerhalb der Dienstzeit den Abschluss ihrer 18-monatigen Unteroffiziersausbildung. Dabei soll es laut Polizei seitens eines 20-Jähriger aus dem Bezirk Braunau immer wieder zu Sticheleien gegenüber den anderen gekommen sein. Als die Männer gegen 1:30 Uhr das Lokal verließen, kam es in der Mauthausnerstraße erneut zu verbalen Streitigkeiten.

Ein 33-Jähriger sprach den Jüngeren daraufhin auf sein Verhalten an. Plötzlich rammte ihm der 20-Jährige, ohne Vorwarnung, die Spitze des Regenschirmes ins Gesicht, wodurch er schwer verletzt wurde. Da die Schwere der Verletzung aber vorerst nicht erkannt wurde und der 33-Jährige vorerst noch ansprechbar war, wurde er von den Anwesenden und Zeugen der Tat in die Unterkunft gebracht, wo sie alle schliefen.

Verdächtiger verweigert Aussage

Als in den frühen Morgenstunden ein Kollege den immer schlechter werdenden Zustand des 33-Jährigen bemerkte, rief er die Rettung. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wo er aktuell wegen lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt wird. Die Polizei Enns wurde am Freitag vom behandelnden Arzt informiert, woraufhin man die Ermittlungen aufnahm.

Der 20-jährige Verdächtige wurde festgenommen, verweigert aber bisher die Aussage, wie man auf KURIER-Anfrage mitteilt. Er wurde in die Justizanstalt Garsten überstellt, nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Steyr.