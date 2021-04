So soll Landwirtschaft 2030 in Oberösterreich aussehen

Arbeit und Freizeit

So sollen etwa monatlich oberösterreichische Betriebe vor den Vorhang geholt werden. „Wir wollen selbstbewusst und mit den Bäuerinnen und Bauern den Wert der Landwirtschaft kommunizieren“, sagt Projektleiterin Julia Anna Jungmair. Aber auch auf die Landwirte und Landwirtinnen selbst werde vermehrt geschaut: In Form von Beratungsangeboten können sich diese künftig Ratschläge holen, um etwa die Lebensqualität am Bauernhof zu verbessern – ist es doch nicht immer einfach Arbeit und Freizeit in dem Beruf zu trennen und beieinander wohnende Generationen zu verbinden.

Aber auch den Lebensmittelhandel will man mehr forcieren. Angedacht sind runde Tische mit den Vertretern, um hier die Wertschöpfungsketten zu verbessern.

Alle konkreten Maßnahmen sind unter www.zukunftlandwirtschaft2030.at abrufbar.