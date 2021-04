Findige Bauern machen den Sauwald zur Qualitätsmarke

Der Bio-Betrieb erzeugt Most mit knapp sechs Prozent Alkoholgehalt und mehrere Säfte: Apfel, Birne und verschiedene Kombinationen. So gibt es neuerdings Birne-Himbeer. Eine Spezialität ist der Holler-Most, eine Art Cider. Der Most wird in Flaschen abgefüllt, die Säfte in einer BAG in BOX mit Zapfhahn. Verkauft wird vorwiegend über den regionalen Handel und an die Gastronomie. „Man muss dazu stehen, wo man ist und was man macht“, begründet Christine Penzinger die Marke Sauwaldsaft. Es gebe Kunden, die den Namen amüsant fänden, ergänzt ihr Mann.