Bei „Bio“ dürfen die Buben leben

Von der Brüterei geht es direkt in den Tod. Mit CO2 werden die Neugeborenen vergast. Was grausam klingt, ist in der konventionellen Legehennenzucht Routine. Denn was genau soll man anfangen mit den männlichen Küken, die keine Eier legen? Genau diese Frage stellte sich 2014 das Team der „Eiermacher“ in Kremsmünster. Der Betrieb rund um Geschäftsführer Manfred Söllradl beschloss, einen Ausweg aus dem Dilemma zu suchen: „Wir wussten einfach, all diese Küken zu töten ist keine Basis für die Zukunft.“

Also wurde getüftelt, umgedacht und gehandelt. Seit sieben Jahren dürfen auch die männlichen Küken zumindest zehn Wochen lang leben, bevor sie geschlachtet werden. „Und mittlerweile sind alle Bio-Betriebe in Österreich auf den Zug aufgesprungen.“ Wer also heimische Bio-Eier kauft, kann sich sicher sein, dass dafür keine Küken direkt nach der Geburt sterben mussten.