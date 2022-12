von Christa Koinig

Geht’s euch auch manchmal so, dass ihr euch einfach nicht wohlfühlt und nicht wisst, woher das kommt? Es ist nicht Bauchweh oder das aufgeschlagene Knie, was da wehtut. Da wüsste ich ja, woher der Schmerz kommt. Es gibt noch ein viel schlimmeres Weh. Es ist plötzlich da, und ich weiß nichts mehr mit mir anzufangen. Ich glaub’ dann, alles falsch zu machen, und ich denk’: „Niemand mag mich, ich bin wertlos ...“. Aber ich will mit niemandem drüber reden, weil ich glaub’, dass mich sowieso keiner versteht.