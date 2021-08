Segelflugzeug in Linz in Donau gestürzt

Ein Segelflugzeug ist Donnerstagmittag in Linz in der Nähe des Tankhafens in die Donau gestürzt. Der Pilot konnte sich selbstständig aus dem Einsitzer befreien, so die erste Information der Polizei. Ein Passant hat ihn dann aus dem Wasser gerettet, ergänzte die Feuerwehr. Der Mann wurde ins Spital gebracht. Näheres war vorerst noch nicht bekannt.