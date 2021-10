Schwarz-Blau in OÖ auf letzten Metern: SPÖ-Chefin sieht „Männerwirtschaft“

Das inhaltliche Grobgerüst des neuen Regierungsprogramms von ÖVP und FPÖ in OÖ steht, jetzt geht es noch um das Feintuning, bestätigte am Freitag die schwarze Parteizentrale. Auch wenn SPÖ-Landeschefin und Landesrätin Birgit Gerstorfer zum zweiten schwarz-blauen Arbeitsübereinkommen noch nichts sagen kann, ist für sie bei der Neuauflage von ÖVP und FPÖ nach der Landtagswahl am 26. September klar: „Die Männerwirtschaft wird fortgesetzt“.

Schon allein der Blick auf das Verhandlungsteam mache dies deutlich, so ist LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) die einzige Frau in der Runde. Für Gerstorfer ist daher „die Gefahr groß, dass Frauenpolitik weiterhin in OÖ keine große Rolle spielen“. Daher biete sie sich in der kommenden Legislaturperiode als „Bündnispartnerin für frauenpolitische Themen“ an, meinte sie in einer Pressekonferenz.