Landes-ÖVP verliert mit Sebastian Kurz das Zugpferd

Und nun, nach dem Rückzug von Kurz als Kanzler? Die Stimmung bei Funktionären und an der Basis beschreibt Steiner-Nachfolger Christian Sagartz so: Die einen seien „verwirrt und fragen sich, ob das stimmen kann“. Andere reagierten „verärgert“ über die Vorverurteilung von Kurz und wieder andere seien enttäuscht vom Ex-Kanzler. Ein Basisfunktionär berichtet aber auch von „Erleichterung“, dass Kurz Platz gemacht hat und die ÖVP so Kanzlerpartei blieb.

Sagartz macht deutlich, dass die Landespartei nicht den Stab über den früheren Stimmenbringer bricht. „Wir machen nicht beim ersten Gegenwind kehrt“, sagt der Landesparteiobmann und EU-Abgeordnete zum KURIER. Die Frage nach einem Comeback von Kurz im Kanzleramt stelle sich derzeit „überhaupt nicht“, er würde aber in jeder Hinsicht „nichts ausschließen“.