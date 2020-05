Regional in Oberösterreich Einkaufen und „Gutes finden“

Schlachtet ein Bauer einen Stier und hat viel Fleisch, will er dieses natürlich auch an den Konsumenten bringen. Damit das in Oberösterreich einfacher wird, hat das Land gemeinsam mit dem Klimabündnis OÖ und Bio Austria nun eine bereits bestehende App überarbeitet. Bauern sollen so leichter ihre Kunden finden, die Kunden wiederum den Bauern in der Nähe.