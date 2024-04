Ratzenböck: „Es ist Zeit, zum Frieden zurückzukehren“

Josef Ratzenböck feiert am Montag seinen 95. Geburtstag. Er geht mit einem Gehgestell (Rollator ohne Räder), seine Beweglichkeit ist eingeschränkt. Der ÖVP-Politiker war von 1973 bis 1977 Landesrat für Kultur und von 1977 bis 1995 Landeshauptmann von Oberösterreich. Seit 1954 ist der in Neukirchen am Wald (Bez. Grieskirchen) Geborene mit Anneliese verheiratet, die beiden feiern heuer ihr 70-jähriges Hochzeitsjubiläum. Anneliese Ratzenböck, die die Goldhaubengruppen zu neuen Höhen geführt hat, hat am 18. Juli ihren 90. Geburtstag.

KURIER: Wie geht es Ihnen?