Pühringer: „Ich hätte Lukas als Rektor der Digital-Uni begrüßt“

Dass Meinhard Lukas nicht deren Rektor geworden ist, bedauert Pühringer. „Ich hätte es begrüßt, wenn Lukas das gemacht hätte. Er verfügt über eine ungeheuer große Erfahrung. Und noch größer ist seine Energie, Projekte voranzutreiben.“ Die neue Rektorin kenne er nicht. „Ich will keine Bewertung abgeben, gebe aber zu, dass ich es gern gesehen hätte, wenn die Digitaluniversität in den ersten Jahren in den Händen von Lukas gewesen wäre, weil ich ihn als einen der entscheidendsten Gestalter Oberösterreichs in den vergangenen Jahren halte. “

Zeitliche Verzögerung

Dass sich der Start der Digitaluniversität verzögert, ist für ihn sekundär. „Man hat sich einen ehrgeizigen Zeitrahmen gesetzt. Aber das Entscheidende ist, dass wir sie bekommen. Ob da noch die eine oder andere Schwierigkeit zu bewerkstelligen ist oder nicht, ist letztendlich vergessen, wenn das Vorhaben gelingt.“