Kein verflixtes 7. Jahr: Stelzer will Eigenständigkeit stärken

Melange Royale - eine königliche Melange an Musik begleitete die Gäste zur Oberösterreich-Rede von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ein. "I'm in Heaven" von Fred Astaire erklingt als Stelzer vor Beginn der Veranstaltung für die ersten Fotos auf die Bühne ging.

Seine Bühne, quasi in seinem "Heaven", in Oberösterreich. 600 Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, Politik und Kultur waren ins Musiktheater am Volksgarten in Linz gekommen, um Stelzers programmatische Oberösterreich-Rede zu hören.