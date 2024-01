"Dschungelkind" Sabine Kuegler wurde sterbenskrank und suchte im Urwald nach Heilung

2012 erkrankte die vierfache Mutter schwer, galt als austherapiert und fasste den mutigen Entschluss zurück in den Dschungel zu kehren, um nach einem Heilmittel zu suchen. Fast fünf Jahre dauerte ihre Reise, bis sie auf einen Schamanen traf, der das richtige Heilmittel zusammenbraute.

„Das Einzige, was mich vorangetrieben hat, war, dass ich meinen Kindern versprochen habe, ich komme wieder. Das war das, woran ich mich festgehalten habe. Sonst hätte ich gesagt: Okay, ich hatte ein schönes, buntes Leben und meine Zeit ist zu gehen. Aber daran habe ich mich festgehalten, über die Grenze hinaus, was ein Mensch eigentlich aushalten kann. Das war ja jahrelanges durch den Urwald Laufen, im Urwald schlafen, in Hütten schlafen. Und dann noch krank zu sein.“

In dieser langen Zeit verlor sie sich wieder völlig in der Stammeskultur, wurde wieder eine von ihnen und wäre fast nicht mehr zurückgekehrt. „Ich hatte auch so Angst zurückzugehen. Ich war jahrelang in einer Kultur, die ich nicht verstand, wo ich Angst hatte und jetzt war ich wieder in einem Leben, das ich kannte. Ich bin ja immer wilder geworden. Ich bin immer tiefer in den Urwald hineingekommen“, erzählt sie.