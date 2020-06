Pühringer bietet 20 Millionen Euro plus 110 Arztposten mehr

Eine erste Annäherung zwischen den Tiroler Ärztevertretern und den Landeskrankenanstalten (Tilak) gab es hingegen am Freitagvormittag in Innsbruck: Unter der Führung der Tilak soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die bis Ende Februar ein "Mittelbau-Paket" basteln soll. Dieses solle eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und finanzielle Aspekte für Ärzte beinhalten, die im alten Gehaltssystem bleiben wollen. Darauf einigten sich am Mittwoch Landeshauptmann Günther Platter und Tilak-Vorstandsdirektor Stefan Deflorian. Am Freitag wurde die Idee den Ärztevertretern präsentiert.

Kurienobmann Ludwig Gruber will dem KURIER nicht verraten, was er davon hält: "Das wäre taktisch unklug. Am Dienstag gibt es eine große Versammlung, bis dahin werden wir sicher die Richtung festgelegt haben."

Er wird die Ärzteschaft in der Arbeitsgruppe vertreten. Die Tilak verspricht, in dem Paket zusätzliche Planstellen zu berücksichtigen, um die Auswirkungen des Arbeitszeitverkürzungsgesetzes abzufedern. Zudem soll der Einfluss auf das Gehaltssystem evaluiert werden. "Wir schauen uns das einmal an. Unsere zentrale Forderung ist ja, dass das Grundgehalt für alle Ärzte erhöht wird. Außerdem wurde bisher völlig auf die Bezirksspitäler vergessen – da herrscht Nachholbedarf", sagt Gruber.

Am Freitag wurde bekannt, dass die "Arbeitsgemeinschaft Klinikärzte Innsbruck" indirekt an den Verhandlungstisch tritt. Eine Vertreterin der Arge, der Ärzte von 21 Kliniken angehören, soll in Zukunft an den Gesprächen zwischen Land, Tilak, Gewerkschaft und Ärzten teilnehmen.