Prozess um Überfall auf Geldtransport in Wels

Allerdings misslang es den Räubern wegen der technischen Sicherung an die Beute zu kommen, weshalb sie das Weite suchten. Unweit des Tatorts fackelten die Männer dann das Fluchtfahrzeug ab und stiegen in ein anderes Auto, das sie jedoch in den Straßengraben setzten. Für einen klickten dort die Handschellen, der zweite wurde in einem Maisfeld aufgestöbert. Vom dritten fehlt nach wie vor noch jede Spur.