OÖ: Großfahndung nach bewaffneten Räubern

Nach dem gescheiterten Überfall von drei Bewaffneten auf einen Geldtransporter am Montagfrüh in Wels, läuft in weiten Teilen Oberösterreich eine Großfahndung der Polizei nach dem Tätern. Dabei dürfte es auf der Bundesstraße 1 zwischen Lambach und Schwanenstadt gelungen sein einen der Täter zu schnappen.

Ein Verdächtiger soll sich in ein Maisfeld geflüchtet sein. Schwer bewaffnete Polizisten versuchen derzeit, unterstützt durch einen Hubschrauber, den Mann zu finden. Zum versuchten Überfall soll es in der Früh im Bereich eines Einkaufszentrums und einer Bank im Welser Stadtteil Neustadt gekommen sein. Die drei mit Pistolen bewaffneten Männer scheiterten aber. Ein Geldbotin war durch einen Schlag auf den Kopf leicht verletzt worden. Ihr Kollege blieb unverletzt. Schüsse dürften aber nicht gefallen sein.

Fluchtauto in Brand gesteckt

Auf der Flucht sollen sie ihr gemeinsames Fluchtauto in Brand gesteckt haben. "Bei der fortgesetzten Flucht mit einem anderen Auto haben die Verdächtigen einen Unfall gehabt. Dabei konnte einer der Männer festgenommen werden.

"Zumindest ein zweiter dürfte in ein Maisfeld geflüchtet sein, das wir jetzt umstellt haben", berichtet Polizeisprecher Michael Babl. Ob sich der dritte Täter in dem Auto befunden hat oder ob er in einem anderen Wagen auf der Flucht ist, ist momentan noch nicht ganz klar. Im Unfallauto wurden auch Waffen sichergestellt.