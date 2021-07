Proteste gegen Alkoholverbot in Linzer Parks

Hermann (56) streichelt seinen Hund, nimmt ihn an der Leine und stellt sich dann mit rund 25 Gleichgesinnten vor das bereits von Grünspan befallene Franz-Stelzhamer-Denkmal im Linzer Volksgarten. Wie die Statue hält auch Hermann etwas in den Händen – einen Zettel. Brauchen tut er ihn aber nicht, denn die Landeshymne, die darauf abgedruckt ist, kann er auswendig. „Dahoam ist dahoam, wannst net fort muaßt, so bleib. Denn die Hoamat is ehnter, der zweit Muaderleib“, ertönt es Donnerstagvormittag in dem Linzer Park.