Prammer: „Klimaschutz ist eine gemeinsame Anstrengung“

In einer Interviewserie zur Nationalratswahl am 29. September lässt der KURIER die oberösterreichischen Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien zu Wort kommen. Nach der Neos-Politikerin Karin Doppelbauer ist nun die grüne Abgeordnete Agnes Sirrka Prammer an der Reihe. Die 46-Jährige ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern (14 und 16 Jahre jung). Sie war bis zu ihrem Einzug in den Nationalrat 2020 Stadträtin in Leonding, dem Gemeinderat gehört sie nach wie vor an. Sie war von 2006 bis 2016 Rechtsanwältin, 2017 und 2018 Rechtsvertreterin im Asylbereich und arbeitete von 2018 bis 2019 im Büro von Landesrat Rudolf Anschober.

KURIER: Was haben Sie in den vier Jahren im Nationalrat für Oberösterreich erreicht?