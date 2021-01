Polizei löste in Linz vermeintliche Corona-Party auf

Wegen einer vermeintlichen Corona-Party ist die Polizei in Linz in der Nacht auf Sonntag eingeschritten. Die Beamten waren wegen Lärmerregung zur Wohnung gerufen worden.

Bei einer laut Polizei freiwilligen Nachschau in der betreffenden Wohnung wurden dann neun Menschen im Alter von 16 bis 23 Jahren aus einem südosteuropäischen Land entdeckt. "Anschließend wurde die Corona-Party aufgelöst. Die beteiligten Personen werden angezeigt", so die Polizei am Sonntag.