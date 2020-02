Pöttinger: „Ich möchte das gemeinsam mit den Männern machen“

Stichwort Gleichbehandlung: Es ist ja noch immer so, dass viele Frauen einfach einen schlechter bezahlten Beruf wählen.

Ja. Leider ist es so, dass die Arbeit an Maschinen noch immer besser bezahlt ist, als die Arbeit an den Menschen. Ich denke, es braucht einfach eine gute Mischung: Es braucht mehr Frauen in der Technik, es braucht aber auch mehr Männer in den Sozialberufen. Wenn das ausgeglichen ist, dann kann auch das Einkommen angeglichen werden. Hier sollte man als Eltern seinen Kindern ein Vorbild sein.

Auch die Pflegeberufe sind nicht gut bezahlt. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP) und Sozialminister Rudolf Anschober (GRÜNE) haben angekündigt, dass die Pflege das „Topthema“ der nächsten Jahre wird.

Das ist mehr als begrüßenswert, dass man es zum Topthema macht. Alleine deshalb, weil ich täglich mit dem Thema konfrontiert bin. Mein Beruf ist Betriebsratsvorsitzende beim Hilfswerk, davon lebe ich. Die Menschen werden immer älter und wir müssen uns damit befassen, wie wir die zu Pflegenden aber auch die pflegenden Angehörigen unterstützen können. Dazu kommt der Fachkräftemangel in diesem Bereich. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir junge Leute für diesen Beruf begeistern.

Welche Maßnahmen sollten hier gesetzt werden?

Ich glaube, man muss den Beruf insofern attraktivieren, was das Einkommen betrifft. Die Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass Junge diesen sehr sinnstiftenden Beruf gut und gerne machen. Ganz wichtig ist es, auch die Ausbildungslücke zu schließen: Wenn Kinder 15 sind, sollen sie gleich mit einer Ausbildung in diese Richtung beginnen können.