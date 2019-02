Pistenspaß nach Rettungsaktion

„Die Bedingungen sind ideal, Skifahren ist hier leistbar.“ Wie Harald Plettenbacher und seine beiden Kinder aus Behamberg sehen viele Mostviertler die Forsteralm bei Gaflenz im Bezirk Steyr-Land als ihr Heim-Skidorado. Dass sich das Skigebiet bereits in Oberösterreich befindet tut dabei nichts zur Sache.

200 Kids aus Kindergärten von Steyr bis Amstetten tummelten sich in der Vorwoche auf den Anfängerpisten der Forsteralm. An die 250 Kinder sind in dieser Woche allein in der örtlichen Skischule eingeschrieben, berichtet Skilift-Geschäftsführer und Skischulbetreiber Manfred Großberger. Familien- und Kinderfreundlichkeit werden groß geschrieben. „Wir kommen jetzt bis Donnerstag täglich aus St. Pantaleon hier her. Das wurde über die Gemeinde organisiert“, berichtete eine junge Mutter. Eine andere Frau ist begeistert darüber, dass der Seillift völlig kostenlos benütz bar. „Das ist ideal für die Kleinen und alle Anfänger“, lobt sie.

Das vor zweieinhalb Jahren in einer grenzüberschreitenden Aktion von acht nieder- und oberösterreichischen Gemeinden vor dem Aus gerettete Ski-Gebiet macht seinem Namen als Skikindergarten der Region alle Ehre. Aufgrund des heuer reichen Schneesegens mit „weit über einen Meter Schneeunterlage“ sei die Saison gesichert, freut sich Großberger. In den Semesterferien der beiden Bundesländer NÖ und OÖ präsentiert sich das Familienskigebiet von seiner besten Seite.