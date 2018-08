Pflege: „Dringendstes Problem der Gesellschaft“

„Die Pflege der Hochbetagten wird das Mammutthema der Politik der nächsten 20 Jahre.“ Er vermeide Zurufe an die Tagespolitik, sagte Oberösterreichs Seniorenbundobmann Josef Pühringer. Aber bei der Präsentation eines Forderungskatalogs der ÖVP-Senioren lässt der frühere Landeshauptmann keinen Zweifel an der Brisanz der Thematik.

So umfassend, wie das in OÖ noch nie geschehen ist, habe man als Interessensanwalt der älteren Menschen Zahlen und Fakten zusammengetragen und analysiert, erklärte Pühringer. Dimension und Dringlichkeit des Themas zeigen Berechnungen: In Oberösterreich wird es im Jahr 2040 rund 500.000 über 60-Jährige und davon 50.000 über 85-Jährige geben. Die Zahl von aktuell 80.000 Pflegebedürftigen steigt im selben Zeitraum nach einer Studie des Landes um weitere 40.000 an.