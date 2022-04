Pferde bei Wels gingen durch: Kutscher von Gespann geschleudert

Zu einem Unfall mit einer Pferdekutsche kam es am Donnerstagabend gegen 19.10 Uhr. Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land lenkte in Thalheim bei Wels eine Kutsche mit zwei Pferden. Als der Mann dann das Gespann auf engem Raum wenden wollte, versperrte sich laut Polizei offenbar die Deichsel der Kutsche und geriet in Schräglage.

Die Pferde erschraken daraufhin und gingen durch. Die 54-jährige Ehefrau, die neben dem Kutscher saß, sprang ab und wollte die durchgehenden Pferde noch am Zaumzeug packen, konnte dieses aber nicht mehr erreichen.

90-Grad-Wende

Das Gespann preschte nach vorne, die Kutsche fuhr schräg auf zwei Rädern. Als die Pferde dann noch eine 90-Grad-Wende vollzogen, wurde der Mann von der Kutsche geschleudert. Das Pferdegespann preschte führerlos Richtung Pferdehof davon und kollidierte dabei mit zwei Pkw. Eines der Pferde wurde dadurch am Hinterlauf schwer verletzt.

Der Mann hingegen blieb für einige Minuten bewusstlos am Boden liegen. Er wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels eingeliefert.