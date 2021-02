Per Rolltreppe auf den Linzer Schlossberg

"Touristisch interessant"

Bevor das Projekt in die Tat umgesetzt werden kann, fehlt aber noch das „Go“ des Gestaltungsbeirats. Der diskutiert am Montag darüber. Ob da schon eine Entscheidung fallen wird, sei nicht klar, so Weidinger. Es komme wohl darauf an, ob es „strittig oder unstrittig“ sei.

„Ich will der Entscheidung des Gestaltungsbeirats nicht vorgreifen. Ich bin aber sehr optimistisch, weil es ist kein massiver Eingriff und neben dem gestalterischen auch einen funktionalen Aspekt hat“, sagt Luger. Ein Mehrwert sei es auf alle Fälle, nicht nur für die Bürger, so der Bürgermeister, auch touristisch sei es interessant.