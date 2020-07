Sohn traute Vater Mordplan zu

Wollte Markus S. im Sommer 2014 aus finanziellen Gründen seine Kinder und die Ex-Frau umbringen, ihre Wohnung anzünden und alles so darstellen, dass einzig sein ältester Sohn als Täter in Frage kommt? "Nein, das war nur ein schrecklicher Traum, den ich einmal hatte. Ich wollte heimlich nur meine Kinder sehen", behauptet der 45-Jährige.

"Ja", widersprach am zweiten Linzer Prozesstag sein als Zeuge geladener Sohn mit fester Stimme. Schreie hatten den 18-Jährigen in der Nacht zum 3. Juli aus dem Schlaf gerissen. "Zuerst war ich ganz verwirrt, dann hab’ ich aus dem Nebenzimmer die Stimmen meiner Geschwister erkannt." Als er nachschauen wollte, sei die Mutter herausgeeilt: "Sie hat gezittert und gesagt, dass da wer ist." Er hörte noch, wie die Jalousie der Terrassentür hochgeschoben wurde. "Ich bin sofort in der Unterhose hinterher." Im Garten fiel ihm eine dunkle Gestalt auf, die über die Büsche hinweg flüchtete. Als der 18-Jährige die Umgebung des Mehrparteienhauses absuchte, sah er den Unbekannten in einem unbeleuchteten Durchgang wieder. Und als die Polizei eintraf, bemerkte er ihn in einiger Entfernung dann ein weiteres Mal: "Die Polizisten haben ihn aber nicht erwischt."