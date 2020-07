Vater wollte Familie auslöschen

Die Ereignisse in der Nacht zum 3. Juli 2014 werden die Angehörigen vermutlich ihr Leben lang nicht vergessen. Als Gabriela S. gegen drei Uhr Früh – von einem Geräusch geweckt – im Kinderzimmer die Augen aufschlug, stürzte sich ein Maskierter auf sie.

Der Unbekannte soll sie gewürgt und versucht haben, ihr mit der Hand die Nase und den Mund zuzudrücken. Die 42-Jährige wehrte sich jedoch heftig und es gelang ihr, lautstark zu Schreien. Davon wurden die beiden jüngeren Kinder wach, die im selben Raum nächtigten. "Mama, was ist denn", erkundigte sich auch der 18-jährige Sohn, der in einem anderen Zimmer schlief. Der Maskierte flüchtete daraufhin über die Terrassentür ins Freie. "Der ältere Sohn ist dem Täter noch in Unterhosen bis in den Garten nachgelaufen", sagt Staatsanwältin Elisabeth Stellnberger. Die Polizei sei zuerst von einem Einbruch ausgegangen, die Spurenlage habe aber bald gezeigt, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelte.

"Auf der Terrasse ist ein Sackerl mit einem spitzen Messer und eine Flasche mit Benzin gefunden worden", erklärt die Anklägerin. Auch eine selbst gebastelte Sturmmaske konnte sichergestellt werden. Zwei Tage später wurde im Kinderzimmer auch noch eine geöffnete Flasche Aceton entdeckt, mit der die Opfer betäubt werden sollten. "Die DNA-Spuren haben zu S. geführt." Der 45-Jährige bekennt sich nur wegen Körperverletzung und Nötigung schuldig. Der Prozess wird heute fortgesetzt.