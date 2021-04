OÖ-Wahl: Haimbuchner will 20 Prozent und zweitstärkste Kraft sein

Die oberösterreichische FPÖ tastet sich langsam an den Wahlkampf heran – stehen doch im Herbst Landtags-, Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen an. Nach wie vor gilt als wahrscheinlichster Termin der 26. September. Am Montag stellte FPÖ-Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner sein „#TeamFreiheit“ vor. Dabei sei man besonders um den Frauenanteil bemüht.

„Wir wissen immer, was politisch umsetzbar ist und wir wissen auch, was nicht möglich ist. Wir haben nichts versprochen, was wir nicht halten konnten“, sagt Haimbuchner über seine Partei. Dennoch stellte er klar: Es sei noch nicht „Wahlkampf im engeren Sinne“. Ein klares Ziel habe man aber bereits vor Augen: Mindestens 20 Prozent wolle man erreichen plus zweitstärkste Kraft im Land OÖ bleiben.

Punkten will die FPÖ dabei mit drei Schwerpunkten: Heimat, Leistung und Sicherheit. Vor allem gelte es, die Grund- und Freiheitsrechte zu schützen, „die in den vergangenen Monaten verwässert worden sind“, kritisiert Haimbuchner die Bundesregierung. Um diese Ziele umsetzen zu können, benötige es aber ein Team. Während Haimbuchner auf der Landesliste Platz eins belegt, rangiert gleich dahinter auf Platz zwei der derzeitige Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Platz drei gehört Klubobmann Herwig Mahr.