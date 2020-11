OÖ-Wahl 2021: Birgit Gerstorfer als 1. weibliche SPÖ-Spitzenkandidatin

Gerstorfer erhielt 86,8 Prozent der Delegiertenstimmen, 2018 hatte sie 89,68 Prozent bekommen. Sie geht damit in ihre dritte Funktionsperiode an der Spitze der Partei. Ihre Spitzenkandidatur für die Landtagswahl 2021 ist allerdings eine Premiere - bei der letzten Landtagswahl 2015 war sie noch gar nicht in der Politik, sondern AMS-Landesgeschäftsführerin. Gerstorfer hatte 2016 als erste Frau und - von einem Gemeinderatsmandat in den 1990ern abgesehen - als Quereinsteigerin die Landespartei in einer Phase großer Turbulenzen nach einer Wahlschlappe bei der Landtagswahl 2015 übernommen. Sie brachte sie wieder in ruhigeres Fahrwasser, die Umfragewerte liegen aber dennoch nach wie vor nur in der Größenordnung des Wahlergebnisses von 2015 - wie etwa das Politikbarometer der "Oö. Nachrichten" und des Instituts spectra in der Vorwoche zeigte.

Nummer zwei auf der Landesliste für die Landtagswahl ist der Gewerkschafter Hans Karl Schaller, gefolgt von Sabine Engleitner-Neu und Klubvorsitzendem Christian Makor. Die Wahlkreisliste für Linz und Umgebung wird von Peter Binder angeführt. Im Innviertel (Gabriele Knauseder), Mühlviertel (Erich Wahl) und im Traunviertel (Engleitner-Neu) treten jeweils Spitzenkandidaten an, die aktuell nicht im Landtag sitzen. Im Hausruckviertel ist Gerstorfer, derzeit Soziallandesrätin in der nach Proporzsystem besetzten Landesregierung, die Nummer eins.

Der Leitantrag des Landesparteivorstands "Investieren statt Blockieren: Wir kämpfen für ein besseres Oberösterreich" wurde mit 100 Prozent angenommen. Diskussionen gab es um einen Antrag der Jugendorganisationen, der u.a eine Direktwahl des Parteivorsitzes und erhöhte Quoren für Langzeit-Mandatare zum Ziel hat. Er wurde schließlich mehrheitlich nicht zur Abstimmung gestellt, sondern einer Statutenkommission zugewiesen, die einen entsprechenden Vorschlag für den nächsten Landesparteitag in zwei Jahren vorbereiten soll.