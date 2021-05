OÖ-Wahl: Der Kampf um Kaiser- und Kulturstadt

Vergangenes Jahr trat er zurück. Seine Lebensgefährtin Ines Schiller wurde zur Nachfolgerin gewählt – nicht ohne Kritik. Seither sitzt sie an der Spitze der Kaiserstadt und will das auch nach den Wahlen am 26. September. „Die Mitgliederversammlung muss das entscheiden. Aber ja ich stelle mich zur Wahl“, sagt Schiller. Dasselbe Ziel verfolgt seit Montag nun offiziell auch Johannes Mathes, der seine Kandidatur bekannt gab: „Ich möchte so stark wie möglich sein und Bürgermeister werden“, sagt er. Er will parteilos mit einer Liste antreten.

Die SPÖ erfülle nicht mehr seine Vorstellungen. „Parteipolitik ist in der Kommunalpolitik nicht das Wichtigste. Ich will nicht, dass etwas vom Bund oder Linz verwässert wird, es soll rein um Bad Ischl gehen.“ Auf die SPÖ blicke er dennoch ohne Groll zurück. Mathes war im Laufe der Zeit Stadtrat, Landesgeschäftsführer der SPÖ Salzburg und stellvertretender Stadtparteivorsitzender.