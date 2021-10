OÖ: Neuauflage von Schwarz-Blau präsentiert Regierungsprogramm

ÖVP und FPÖ sind sich in Linz handelseinig geworden: Gestern wurde die Regierungsmannschaft der neuen Schwarz-Blauen Regierung in Oberösterreich vorgestellt, heute war das Arbeitsübereinkommen für die nächsten sechs Jahre an der Reihe.

Für Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist es ein "nach vorne gerichtetes Programm, das die großen Herausforderungen der nächsten sechs Jahre anspricht". Die Neuauflage der VP-FP Koalition sieht er als "Anker der Stabilität, als Kontrapunkt zu dem, was wir in Wien und auf Bundesebene erlebt haben".